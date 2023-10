Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au degustat preparatele, invitații speciali din ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 au votat și au decis cine a caștigat cel de-al patrulea battle. Verdictul a fost adus de banda.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul 19 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, cele trei echipe au fost luate prin surprindere de Irina Fodor. Jurații și concurenții au fost uimițu cand au aflat ce proba a pregatit prezentatoarea TV pentru cel de-al patrulea battle. Ce s-a ascuns sub cloșuri.

- In ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe jurați și pe concurenți atunci cand a anunțat ce proba a pregatit pentru cel de-al patrulea battle. Ingredientele de sub cloșuri au dat multe batai de cap.

- Banda a adus verdictul mult așteptat din ediția 18 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. Iata ce echipe au intrat la duel, dar și ce jurat a mers cu concurenții sa savureze din plin victoria battle-ului cu numarul trei.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, 27 septembrie 2023, echipa lui chef Sorin Bontea a mai pierdut un concurent dupa proba individuala. Iata cine a fost eliminat in cel de-al doilea battle!

- Prima confruntare de la Chefi la cuțite se anunța una pe cinste, asta dupa ce Florin Dumitrescu a decis sa foloseasca o amuleta, astfel incat sa puna echipele adverse in dificultate. Juratul spune ca nu a avut incotro și ca a vrut sa ii ajute pe concurenții lui.

