Stiri pe aceeasi tema

- Regele va fi insoțit de Camilla, regina consoarta, a confirmat Palatul Buckingham, vineri, potrivit The Guardian . Cei doi vor merge la Paris și vor continua vizita la Berlin, in timpul unei deplasari de șase zile care va incepe pe 26 martie. Regele va fi primul monarh britanic care va ține un discurs…

- Regele Charles al III-lea, insotit de sotia lui, Camilla, se va deplasa in Franta si Germania in perioada 26-31 martie cu ocazia primelor sale vizite in strainatate in calitate de monarh, pentru "a celebra relatia" dintre Regatul Unit si cele doua tari, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul…

- Nepregatit pentru vizita la moschee. Regele Charles al III-lea a avut parte de un moment stanjenitor. Suveranul a mers impreuna cu regina consoarta, Camilla, in vizita la o moschee istorica din estul Londrei. Conform regulei, a trebuit sa se descalte.

- Suedia a decis sa furnizeze armatei ucrainene tunuri automotoare cu raza lunga model Archer, un echipament modern cerut de Kiev de cateva luni, precum si blindate usoare, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit AFP. Dupa o reuniune a guvernului, premierul suedez Ulf Kristersson a anuntat intr-o…

- Ieri , presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania va asigura in continuare indeplinirea angajamentelor in directia unei posturi consolidate pe Flancul estic al NATO, va promova importanta strategica a Marii Negre si va continua sustinerea politicii usilor deschise a Aliantei, mentionand ca tara…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inregistrat o crestere de 1,2%, aproape toate sectoarele fiind in teritoriu pozitiv. Indicele bancar european a consemnat cea mai mare crestere, de 2,4%, in timp ce actiunile companiilor din sectorul petrol si gaze au contrazis tendinta pozitiva a pietei, incheind sesiunea…

- In timp ce Romania este pe ultima suta de metri a pregatirilor de Revelion, in alte parți ale lumii, artificiile anunța deja primele clipe ale anului 2023. Doua insule din Kiribati au fost primele care au trecut cumpana dintre ani, urmate de Noua Zeelanda și Australia.Insula Line și Insula Craciunului…