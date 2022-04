CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Oaspeții au avut prima ocazie a meciului, in minutul 7. Tanase i-a pasat lui Said, dar portarul echipei ardelene a respins din fața atacantului. Gazdele au deschis scorul in minutul 23. Ișfan i-a pasat lui Joao Miguel, care a trimis spre propriul portar, dar Debeljuh a interceptat mingea și a inscris. Din minutul 77, formația argeșeana a evoluat in inferioritate numerica, Tofan fiind eliminat. In minutul 84, Deac i-a pasat lui Petrila, acesta l-a lobat pe portar,…