CFR Călători va emite, de la 1 ianuarie, abonamentele săptămânale şi lunare exclusiv în format digital ”In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip «Card de Transport», fie sub forma de cod QR dinamic”, anunta, joi, compania CFR Calatori. Astfel, abonamentele in format digital se vor putea achizitiona: – de la casele de bilete – pe card de transport – toate tipurile de abonamente cu plata: lunare cu numar nelimitat de calatorii, saptamanale, lunare cu 5, 10 sau 15 calatorii (la alegerea clientului); – online pe site si prin aplicatia pentru telefon – pe card de transport,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori va emite, de la 1 ianuarie 2024, abonamentele saptamanale si lunare exclusiv in format digital fie tip „Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. „In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si…

- "In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic", a anunțat, joi, compania, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate,…

- In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. Abonamentele in format digital se vor putea achizitiona de la casele de…

- De la mijlocul acestei luni, noiembrie 2023, cei care calatoresc cu trenul au posibilitatea de a cumpara online abonamente de transport valabile pentru o saptamana sau o luna. Anunțul a fost facut de catre CFR Calatori și vine cu mai multe opțiuni pentru utilizatorii care doresc sa beneficieze de aceste…

- Se pot cumpara online abonamente CFR Calatori , valabile o saptamana sau o luna, a anunțat operatorul feroviar de stat. Calatorii CFR pot cumpara online, abonamente de transport valabile o saptamana sau o luna. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, pasagerii au la dispoziție titluri de calatorie…

- Calatorii CFR pot cumpara ABONAMENTE lunare sau saptamanale de pe telefon. Noi opțiuni in aplicație Calatorii care circula cu trenul au o noua opțiune de cumparare a biletelor. Este vorba mai exact de abonamente lunare și saptamanale. Acesta vor putea fi cumparare și online, in mai multe modalitați,…

- Noi opțiuni pentru calatorii CFR: Pot cumpara abonamente lunare sau saptamanale de pe telefon. Care este procedura Calatorii care circula cu trenul au o noua opțiune de cumparare a biletelor. Este vorba mai exact de abonamente lunare și saptamanale. Acesta vor putea fi cumparare și online, in mai multe…

- Aplicația online de bilete a CFR Calatori nu va funcționa in noaptea de luni spre marțiCFR Calatori anunța ca in noaptea de luni spre marți se vor face lucrari de mentenanța la echipamentele de comunicații informatice, astfel ca nu vor fi emise bilete online, anunța Mediafax. Potrivit companiei,…