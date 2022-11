CFR Călători anulează petrecerea cu „șpriț și lăutari” organizată în Trenul Regal In urma valului de critici , CFR a decis sa anuleze contractul de inchiriere a Trenului Regal pe 1 decembrie, cand garnitura urma sa fie scena unei petreceri cu „șpriț și lautari” pe ruta București – Sinaia și retur. „CFR Calatori nu are nicio implicație sau vreo contribuție in organizarea evenimentului din tren, in timpul circulației Trenului Regal al Societații Feroviare de Turism – SFT CFR SA. CFR Calatori poate realiza la cerere, contra cost, prestații comerciale folosind personalul și materialul rulant propriu sau al beneficiarului.”, se arata in comunicatul emis de CFR. Decizia de anulare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

