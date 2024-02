Bilete la stațiune de la Casa de Pensii pentru o nouă categorie de persoane O noua categorie de persoane poate primi, incepand de anul acesta, bilete de tratament la stațiune de la Casa de Pensii. Masura va intra in vigoare de la 1 septembrie. Caselor teritoriale de pensii le-a fost repartizata deja prima serie de bilete de tratament din acest an. Din toamna, de ele pot beneficia și soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 septembrie 2024, odata cu aplicarea noii legi a pensiilor. „Soții sau soțiile asiguraților sau pensionarilor sistemului public,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

