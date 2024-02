Cum și când pot să primească pensionarii biletele de tratament în 2024 Pensionarii din Romania pot in curand sa se bucure de biletele de tratament oferite de la stat. Care sunt condițiile? Pensionarii asigurați pot deja sa depuna cereri la casa teritoriala de pensii, unde biletele pentru prima serie au fost alocate. Din acest an, in lista beneficiarilor a fost inclusa o noua categorie. Mai exact, printre beneficiari fiind cuprinși și soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 septembrie 2024, odata cu aplicarea noii legi a pensiilor. Ce spune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

