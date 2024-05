Stiri pe aceeasi tema

- INFORMARE DE PRESA București, 20 mai 2024 Urmare unor lucrari intre stațiile Tecuci – Tecuci Nord efectuate de catre CFR SA vor interveni modificari in circulația trenurilor CFR Calatori Pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre stațiile Tecuci – Tecuci Nord, solicitate si efectuate…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de CFR Calatori, toate regiunile tarii vor fi conectate, in perioada 14/15 iunie – 7/8 septembrie, cu destinatiile de vacanta cele mai cautate de pe litoralul romanesc. Astfel, turistii vor putea calatori fie cu trenurile directe dinspre Arad, Deva, Timisoara…

- ”Traficul feroviar este oprit la aceasta ora intre statiile Valea Calugareasca si Ploiesti Est (linia CF Ploiesti Sud - Buzau) pentru indepartarea unui arbore cazut pe linia de contact, in zona km 66+500, si stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatia din apropierea caii ferate”, conform unui comunicat…

- In urma solicitarii primite de la administratorul infrastructurii ndash; CFR SA pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci si Frunzeasca, in perioada 18 martie ndash; 18 aprilie 2024, vor interveni modificari in circulatia trenurilor, astfel: in locul trenului IR…