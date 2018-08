CFR: A fost redeschisă circulaţia pe linia feroviară Dorneşti-Gura Putnei-Putna Astfel, pelerinii care doresc sa ajunga la Putna in data de 15 august au la dispozitie urmatoarele trenuri: R 11607 Suceava (plecare 6:02) - Dornesti (sosire 6:40), R 11517 Dornesti (plecare 6:50) - Putna (sosire 8:18), R 11516 Putna (plecare 8:28) - Dornesti (sosire 9:52), R 11519 Dornesti (plecare 10:00 ) - Putna (sosire 11:27), R 11518 Putna (plecare 13:25) - Dornesti (sosire 14:49), R 11521 Dornesti (plecare 14:55) - Putna (sosire 16:22), R 11514 Putna (plecare 16:36) - Dornesti (sosire 18:02)

