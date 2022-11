CFR Calatori a anunțat ca a decis sa reziliere contractul cu firma care urma sa organizeze petrecerea cu lautari in 1 decembrie, in Trenul Regal. “CFR Calatori nu are nicio implicație sau vreo contribuție in organizarea evenimentului din tren, in timpul circulației Trenului Regal al Societații Feroviare de Turism – SFT CFR SA. CFR Calatori […] The post CFR a anulat contractul cu firma care organiza petrecerea cu lautari in Trenul Regal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .