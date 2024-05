Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ingropat securea razboiului și s-au impacat dupa ani de scandal. Impresara și-a iertat fostul partener și a avut o discuție sincera cu el.Anamaria Prodan a trait cea mai mare dezamagire a vieții sale, dupa ce Laurențiu Reghecampf a decis sa o paraseasca pentru…

- In urma cu cateva ore, Laurențiu Reghecampf și avocatul lui au mers impreuna la Poliția Snagov pentru a depune o plangere penala. Reporterii Spynews.ro au vorbit in exclusivitate cu avocatul antrenorului și au obținut cateva declarații. De asemenea, prezentam in exclusivitate și punctul de vedere al…

- Cantareata pop americana Britney Spears si tatal ei, Jamie Spears, au pus in sfarsșit capat unei batalii juridice acerbe, la aproximativ doi ani si jumatate dupa ce artista a fost eliberata de sub tutela parintelui ei, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

- Jador și Zanni sunt doi dintre cei mai buni concurenți din echipa Faimoșilor de la Survivor All Stars, dar intre ei au existat mereu certuri și nu au reușit sa lucreze impreuna, dar acum se pare ca se ințeleg foarte bine și chiar se ajuta in afara emisiunii. Jador il ajuta pe Zanni sa se […] The post…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua! Deși ambii iși doresc sa divorțeze unul de celalalt, se pare ca mai au de așteptat! Anamaria Proban a cerut audierea Corinei Caciuc in procesul de divorț! Vedeta a facut declarații exclusive despre ce urmeaza sa se intample in instanța!

- Anamaria Prodan a rabfunit și i-a dat replica lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul a spus ca ii trimite bani și ca ea nu vrea sa incheie divorțul. Impresara nu a fost deloc blanda cu tatal fiului ei.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a facut o serie de declarații acide la adresa Anamariei Prodan,…

- Mihai Tudose și Rareș Bogdan, primii care deschid lista comuna PSD-PNL la europarlamentare, au ingropat securea razboiului, chiar in fața sediul BEC, unde au fost depuse listele cu candidații. Rareș Bogdan și Mihai Tudose au ingropat securea razboiului, in fața BEC , in amuzamentul colegilor de partid.…

- Anamaria Prodan iși aduce aminte cu drag de mama ei și spune ca iși dorește sa ii pastreze vie amintirea. Pe langa faptul ca a fost una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara, impresara spune ca Ionela Prodan s-a dedicat mereu familiei.