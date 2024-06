Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul navei Michel, cea care a salvat marinarii de pe vasul scufundat Mohammed Z, fost reținut pentru audieri la Varna, Bulgaria, dupa ce a recunoscut implicarea in coliziunea din Marea Neagra, relateaza Maritime.bg, citat de Adevarul. Potrivit anchetatorilor, se pare ca nava Mohammed Z s-a scufundat…

- In Duminica Floriilor, la ora 13.43, Romania a inregistrat un consum instantaneu de electricitate de 3.636 MW, cel mai mic consemnat de cand Transelectrica ofera date interactive de masurare (2007). Daca este cel mai mic din 2007, atunci este, cu siguranța, cel mai mic din istoria moderna a Romaniei,…

- "Monica Macovei a fost condamnata de justiția statului de drept din țara noastra la o pedeapsa groaznica – șase luni de inchisoare cu suspendare. Totuși, in acest fel, „regina anti-corupției” din Romania a intrat in categoria „penalilor”. In procesul civil, probabil ca motociclistul va fi condamnat…

- Magistratii sectiei de contencios administrativ de la Curtea de Apel Constanta au suspendat judecata in dosarul cu numar unic nr.2369 118 2023.Obiectul dosarului aflat in recurs este anulare act administrativ Certificat seria LRD C nr. 00158.Parti in dosar sunt Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea…

- Procesul lui Vlad Pascu continua joi, 4 aprilie, la Mangalia, dupa ce Curtea de Apel Constanța a respins cererea procurorilor de stramutare a cauzei. Tanarul in varsta de 20 de ani este acuzat de ucidere din culpa, dupa ce, in august anul trecut, a condus drogat și a ucis cu masina doi tineri. La termenul…

- Osemintele principelui Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, vor fi reinhumate vineri in noua catedrala arhiepiscopala si regala de la Curtea de Arges, conform Agerpres. Casa Regala a anuntat, intr-un comunicat, ca arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului, cu binecuvantarea patriarhului…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justitiei din Romania extradarea unui barbat din…