Cum a aflat Laura Cosoi că va deveni din nou mamă Cum a aflat Laura Cosoi ca va deveni din nou mama Cei doi au deja trei fiice și inca nu au dezvaluit sexul celui de-al patrulea membru al familiei. Recent, Laura a dezvaluit emoțiile pe care le-a simțit in momentul in care a aflat ca va deveni din nou mama. „A fost o surpriza, avand in vedere varsta mea! Sa raman insarcinata la 41 de ani, intr-o perioada dificila a vieții mele, a fost cu siguranța o surpriza! Deși am exprimat dorința de a mai avea un copil, nu ma așteptam sa se intample așa repede. Cosmin iși dorea foarte mult acest lucru și, in cele din urma, s-a intamplat! Nu știu daca a fost… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

