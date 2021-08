Cetatenii romani care au fost evacuati din Afganistan vor ajunge, sambata, in tara, cu aeronava Fortelor Aeriene Romane. Premierul Florin Citu spune ca este vorba despre 15 cetateni romani si 4 bulgari. „Continuam sa tinem legatura cu restul romanilor care se afla in acest moment in Afganistan pentru a-i aduce si pe ei in siguranta acasa”, a precizat el. „Romanii care au fost evacuati din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetateni romani si 4 bulgari care vor ajunge in Romania astazi. Felicitari celor care au contribuit la evacuarea lor! Continuam sa tinem legatura cu restul romanilor…