- Un nou Targ de Craciun de succes s-a incheiat duminica, 7 ianuarie 2024, la Craiova. Ritmul urban revine la pulsul normal, soferii vor injura mai putin in trafic la orele serii, iar craiovenii vor putea iesi in centrul orasului fara sa se preocupe prea tare de locurile de parcare. Cu ce ramanem dupa…

- America Express, cel mai dur reality show din Romania, și-a desemnat aseara finaliștii sezonului șase. Prima echipa anunțata la careu de Irina Fodor a fost cea alcatuita din Alexia și Aris Eram, caștigatorii biletului de aur. Restul perechilor au plecat in ultima cursa pentru ultima șansa a acestui…

- Oltenia si Romania in general merita sa fie o destinatie de neratat din Europa, sustine realizatorul documentarelor din seria Flavours of Romania, jurnalistul britanic Charlie Ottley, care zilele acestea se afla in localitatea Costesti pentru a promova zona Oltenia de sub munte ca geoparc UNESCO. „Romania…

- Primaria Craiova vrea un masterplan pentru canalizarea pluviala și canalizarea de ape uzate din oras. Cel mai probabil, decizia a fost luata in urma nenumaratelor probleme pe care orasul nostru le-a avut mai ales in timpul ploilor torentiale. Asadar, a scos la licitatie un contract pentru serviciile…

- Primaria Craiova a desemnat firma castigatoare care va reface Fantana Popova si va reamenaja spatiul din jurul acesteia. Suma estimata de primarie pentru aceste lucrari a ramas neschimbata, fiindca firma care si-a depus oferta nu a fost deloc cu dare de mana si a obtinut contractul fara sa scada un…

- Romania, in special partea de sud-est a țarii, s-a confruntat in acest weekend cu un episod de iarna „mai autentic”, ce a adus ploi și ninsori abundente. Incepand de diseara, vremea se incalzește și vom avea temperaturi ce vor atinge chiar și 17 grade in sudul și sud-vestul țarii. Perioada de incalzire…

- Ultimele date oficiale privind execuția bugetara pe primele 7 luni ale anului ne arata un deficit al bugetului consolidat de 38,6 mld lei, respectiv 2,43% din PIB. In septembrie, am depașit deja 40 miliarde deficit. Ce inseamna asta? Simplu, guvernul cheltuie mai mult decat iși permite. Daca ar fi un…

- Zilele se scurteaza, iar nopțile se lungesc: nu exista nicio indoiala, vom trece la ora de iarna! Pentru ca da, la noi in țara inca nu s-a adoptat nicio masura privind renunțarea la schimbarea orei. Așadar, in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie 2023, vom caștiga o ora de somn…