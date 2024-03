Cum dă Primăria Craiova cu flit când i se cer informații concrete despre cheltuieli publice Datul cu flit este sport de performanța in instituțiile publice din Romania, și nici Primaria Craiova nu putea lipsi ”de pe teren”. Luata la intrebari privind banii publici cheltuiți pentru anumite produse sau servicii, administrația locala trimite jurnaliștii la plimbare. Sa caute informații concrete, solicitate punctual, in bilanțuri și bugete anuale, pentru ca persoanele ale caror sarcini de serviciu presupun sa ofere raspunsuri la cererile privind informații de interes public nu fac asta, ci doar te trimit sa iți raspunzi singur. Trimiși la plimbare Poate cei care sunt mereu ocupați sa improaște… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

