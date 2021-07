Cetățean, către Cîțu: „Gândiți-vă dacă pe barajul exploatării cu cianuri de la Roșia Montană vine o viitură de tipul ăsta” In cursul vizitei de astazi, in comuna Ocoliș, premierul Florin Cițu a fost interpelat de catre un cetațean care i-a transmis ca exista pericolul unei tragedii daca o viitura de genul celei care a lovit comuna, va lovi barajul exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana. „Sunt sigur ca o sa luați masuri pentru ca este o catastrofa fara precedent, in timp de pace, aici in satul acesta. Sper ca drumul acesta sa fie refacut, la fel ca și celelalte drumuri, pentru ca e important pentru oameni sa poata circula cu animalele. Gandiți-va daca pe barajul exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana vine o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul vizitei de astazi, in comuna Ocoliș, premierul Florin Cițu a fost interpelat de catre un cetațean care i-a transmis ca exista pericolul unei tragedii daca o viitura de genul celei care a lovit comuna, va lovi barajul exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana. „Sunt sigur ca o sa luați masuri…

- VIDEO| Florin Cițu, la Ocoliș. Cetațean: „Gandiți-va daca pe barajul exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana vine o viitura de tipul asta” Florin Cițu, la Ocoliș. : „Gandiți-va daca pe barajul exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana vine o viitura de tipul asta” In cursul vizitei de astazi, in…

- Astazi am fost in zonele afectate de inundații din județul Alba. Am discutat și i-am asigurat pe localnicii cu gospodarii avariate ca vor primi sprijin de la Guvern și ma voi ține de cuvant! Am mers in localitatea Ocoliș, insoțit de colegii mei, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, și Nicolae…

- Citu se va afla la sediul Primariei Ocolis, la ora 12.30, acolo unde va analiza situatia impreuna cu primarii localitatilor din judetul Alba in care s-au produs inundatii, dupa care va face o vizita in teren.La discutii vor participa edilii din Ocolis, Rosia Montana, Campeni, Abrud. Alaturi de premier…

- Biroul de presa al Guvernului Romaniei anunța, pentru duminica, o vizita in localitatea Ocoliș din județul Alba, la care poarticipa premierul Florin Cițu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca. Pentru ora 12.30, e programata o analiza a efectelor…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, va vizita astazi localitatea Ocolis, din judetul Alba, afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza Guvernul, citat de Agerpres . Citu se va afla la sediul Primariei Ocolis, unde va analiza situatia impreuna cu primarii localitatilor din judetul Alba in care…

- Citu se va afla la sediul Primariei Ocolis, la ora 12.30, acolo unde va analiza situatia impreuna cu primarii localitatilor din judetul Alba in care s-au produs inundatii, dupa care va face o vizita in teren.La discutii vor participa edilii din Ocolis, Rosia Montana, Campeni, Abrud. Alaturi de premier…

- Un subiect, pe cat de delicat, pe atat de plin de interese economico-politice, este Roșia Montana. In 2007, o rezoluție era adoptata la a șaptea reuniune a Consiliului EGP de la Viena. Decizia stopa o posibila reactivare a mineritului de cianuri. Compania care ar fi trebuit sa faca asta dadea statul…