- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat doi cetateni algerieni si doi sirieni intr un autoturism condus de un cetatean roman Unul dintre cei doi cetateni algerieni a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat noua cetateni din Nepal, intrati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. La nivel national, in aceasta saptamana, colegii nostri au depistat 123 de cetateni straini,…

- Noua nepalezi opriti la frontiera cu Serbia, in ultimele 24 de ore. 123 de cetateni straini depistati la nivel national in aceasta saptamanaPolitistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat noua cetateni din Nepal, intrati legal in Romania, care…

- Migranți ilegali, depistați la frontiere din Timiș și Arad. Miercuri, in jurul orei 1,20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in urma careia au depistat, in localitatea Jimbolia, cinci cetațeni…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis a dispus, vineri, arestarea preventiva pentru 30 de zile unui inculpat, pentru trafic de migranti, dupa ce procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de acesta, in cauza.In fapt,…

- Politistii de frontiera din Timisoara fac cercetari pentru trafic de migranti, respectiv complicitate la trafic de migranti, fata de trei cetateni turci implicati in transportul unui grup de 37 de cetateni straini care intentionau sa iasa din Romania, ascunsi intr-un automarfar. Acestia intrasera legal…

- Un tribunal local ungar a dispus luni retinerea unui sofer roman care a incercat sa treaca ilegal un grup de 24 de migranti dinspre Ungaria catre Slovenia, ascuzandu-i in camionul sau "in conditii inumane", a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Procuraturii din judetul ungar Zala, relateaza agentia…