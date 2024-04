Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, calauzele a noua migranti, au fost descoperiti ascunsi in podul unei case dupa ce au incercat sa fuga de politistii de frontiera. „In data de 24 aprilie, in jurul orei 21:30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, impreuna cu politisti din cadrul Politiei…

- Un autoturism in care se aflau doi barbați – unul cetațean roman, iar celalalt moldovean – și 9 migranți a fost implicat intr-un incident rutier,... The post VIDEO. Doi barbați, calauzele a 9 migranți, descoperiți ascunși in podul unei case din Peregu Mare dupa ce au incercat sa fuga de polițiștii de…

- Un autoturism in care se aflau doi barbați – unul cetațean roman, iar celalalt moldovean – și 9 migranți a fost implicat intr-un incident rutier,... The post VIDEO. Doi barbați, calauzele a 9 migranți, descoperiți ascunși in podul unei case dupa ce au incercat sa fuga de polițiștii de frontiera appeared…

- Patru cetateni nepalezi au „sarbatorit” o suta de ani de la intrarea Jimboliei in componenta Romaniei incercand sa treaca granita in Serbia, in apropierea oraselului de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat grupul ieri seara, in jurul orei…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”. Duminica dimineața, in jurul orei 04:00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest documenteaza patru moldoveni care dețineau asupra sa acte cu indici de falsificare. Cazurile au fost consemnate in weekend-ul precedent in punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un bulgar, respectiv pe jos, opt cetateni din... The post Nici o zi fara migranți prinși la vama Nadlac, incercand sa treaca ilegal frontiera appeared first on Special Arad · ultimele…