- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetațeni ucraineni. Cei doi cetațeni ucraineni cu rol de calauze, cercetați pentru trafic de migranți, au fost arestați…

- In cursul zilei de 22 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, județul Satu Mare, au declanșat o ampla acțiune specifica pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. The post MIGRANȚI PRINȘI LA HOREA Doi ucraineni,…

- La data de 8 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea violentei si a consumului de droguri sau alte substante interzise, in unitatile de invatamant. La data de 8 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat, ascunși intr-un TIR condus de un bulgar, respectiv pe jos, opt cetateni din... The post Nici o zi fara migranți prinși la vama Nadlac, incercand sa treaca ilegal frontiera appeared first on Special Arad · ultimele…

- In noaptea de 18 spre 19 ianuarie, polițiștii de frontiera satmareni au desfașurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale. In jurul orei 02.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berveni, județul Satu Mare, au observat, la aproximativ 1.500 metri de linia de…

- O tanara din județul Satu Mare este cercetata de polițiștii de frontiera dupa ce a fost oprita cu mașina in trafic și s-a constatat ca ea nu poseda permis de conducere. Azi-noapte, cu puțin inainte de miezul nopții, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Halmeu, aflați in…

- Un tanar de 19 ani din județul Satu-Mare a fost prins ieri, 11 decembrie 2023, in jurul orei 12.30, pe Autostrada A3, tronsonul Campia Turzii-Nadașelu, in timp ce conducea cu viteza de 238 km/h. „Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, insa conducatorul auto nu a respectat indicațiile,…