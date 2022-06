Cererea pentru transporturile aeriene de mărfuri începe să scadă din cauza şocurilor economice globale O potentiala slabire a pietei transportului aerian de marfa coincide cu ingrijorarea tot mai mare in industria aviatiei ca traficul de pasageri in crestere, care a redus dependenta companiilor aeriene de veniturile din transporturile de marfa, ar putea fi trecator. Indicele Baltic Air Freight, care arata ratele tranzactionale saptamanale pentru marfurile generale, a scazut cu 8,7% saptamana trecuta, in timp ce grupul de companii aeriene IATA a declarat luni ca veniturile din transportul de marfa generate de transportatori in acest an vor scadea cu 6,4%. Directorul general al Qatar Airways, Akbar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

