Pietrele artificiale sparg piața diamantelor. Ce arată degetele cu inele Poate ca diamantele sunt veșnice, dar sunt și la reduceri serioase. Prețurile diamantelor naturale brute s-au prabușit cu 26 % in ultimii doi ani. Cererea temperata din SUA și China pentru bijuterii cu diamante nu a ajutat. Dar majoritatea degetelor cu inele arata spre popularitatea tot mai mare a diamantelor mai ieftine cultivate in laborator […] The post Pietrele artificiale sparg piața diamantelor. Ce arata degetele cu inele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

