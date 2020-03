Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul lovește cea mai mare economie a lumii. Agentia de evaluare S&P reduce din nou estimarea privind avansul PIB-ului SUA Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) va avea "un impact negativ semnificativ" asupra activitatii economice in SUA, socul urmand sa fie resimtit…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a scazut in februarie cu 10.000, pana la cifra ajustata de 2,26 milioane de persoane. Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, s-a mentinut…

- Cea mai mare economie a Europei creeaza locuri de munca pe banda rulanta. Șomajul, aproape de cel mai redus nivel de dupa 1990 Rata somajului in Germania s-a mentinut luna trecuta la 5%, aproape de cel mai redus nivel de dupa reunificarea țarii, in 1990. Numărul persoanelor aflate în căutarea…

- Aparitia si extinderea coronavirusului ar putea avea efecte nefavorabile in ceea ce priveste cererea globala chiar daca tensiunile comerciale dintre SUA si China au fost, intr-o oarecare masura, atenuate prin semnarea Fazei I a acordului comercial, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Institutia…

- Economia germana a inregistrat anul trecut cel mai lent ritm de crestere de la criza datoriilor din zona euro, din cauza franarii exporturilor, care a fost doar partial compensata de cererea interna solida, a previzionat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters. Germania,…

- Creșterea economica a Chinei a fost de 6,1% în 2019, cea mai slaba din ultimii aproape 30 de ani, în contextul razboiului comercial cu Statele Unite, însa regimul de la Beijing a introdus o serie de masuri pentru a contracara o scadere și mai mare anul acesta, relateaza Mediafax citând…

- Cea mai mare economie a UE incepe sa cada. Cel mai mare declin al industriei din ultimul deceniu, afectata de criza de pe piața muncii Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pana in 2020, deoarece cererea interna incepe sa fie afectata…

