Cererea globală pentru durian, controversatul fruct exotic cu miros neplăcut, a crescut de 400% în ultimul an Cererea globala pentru acest fruct a crescut cu 400% de la an la an, potrivit HSBC, care a spus ca este in mare masura sustinuta de o ”nebunie” pentru fructe in China. ”In contradictie cu tendintele globale, cererea de durian creste cu 400% de la an la an, condusa exclusiv de o nebunie din China”, se arata intr-un raport publicat luni de banca. In ultimii doi ani, China a importat durian in valoare de 6 miliarde de dolari, reprezentand 91% din cererea globala, a declarat in raport economistul ASEAN de la HSBC, Aris Dacanay. ”Boom-ul durian” este concentrat in mare parte in China, unde consumatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

