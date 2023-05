Centrul pentru persoane vârstnice Casa Speranței, ideal pentru îngrijirea seniorilor La nivel național, in ultimii ani exista o cerere din ce in ce mai mare pentru caminele pentru persoane varstnice. Locurile insuficiente la instituțiile care aparțin de stau au dus la apariția mai multor astfel de centre specializate private, care ofera toate condițiile pentru seniori. Pensiunea Casa Speranței din zona Tancodromului este cel mai nou astfel de spațiu din zona Craiovei. In scurt timp, centrul a devenit foarte cautat datorita costurilor avantajoase și a raportului echilibrat intre preț și calitatea serviciilor oferite. Ingrijire non-stop pentru persoane varstnice La Casa Speranței,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

