- Doar o luna ne mai desparte de Paștele ortodox, insa ar fi bine sa puneți mai mulți bani deoparte pentru masa organizata. Asta daca va doriți sa aveți cateva preparate din carne de miel. Prețurile au explodat in toata europa. Prețurile au explodat și asta nu se intampla doar la noi in țara, ci la nivelul…

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- Daca anul trecut, un kilogram de carne de miel se vindea cu 65 de lei, anul acesta este cu circa 10% mai scump, din cauza prețurilor uriașe de producție.Astfel, potrivit prețurilor afișate deja online de ciobanii care au pregatit ofertele de Paște, prețul pentru un animal viu va fi 25 – 30 de lei/kg,…

- A inceput sezonul urzicilor in Romania, iar acest lucru se cunoaște dupa preț. Acestea s-au scumpit radical in anul 2024, iar clienții sunt nevoiți sa plateasca mai mulți bani, daca vor sa se bucure de ele și in acest an. Iata cu cat se vinde un kilogram

- Mielul este printre cele mai consumate alimente cu ocazia Paștelui, nelipsit de pe mesele romanilor in aceasta perioada. Se pare, insa, ca acest tip de carne este tot mai scump in ultima perioada și, in apropierea sarbatorilor, prețul va exploda. Cat va ajunge sa coste un kilogram de carne. Prețul carnii…

- Prețul unui kilogram de carne de miel a crescut deja, comparativ cu aceeași perioada din 2023, iar fermierii romani preconizeaza noi scumpiri, pana la Paște. Un kilogram de miel viu costa, in 2023, circa 20 de lei, iar acum s-a scumpit cu 15% și este de așteptat sa mai creasca pana la Paște. „Acum,…

- Potrivit estimarilor facute de producatorii din industrie, roșiile romanești vor aparea in piețele din Romania autohtona in martie 2024. Insa, mulți consumatori privesc cu ingrijorare acest aspect, gandindu-se la costurile pe care le vor prezența, avand in vedere scumpirile din ultima perioada de timp.…

- Ne aflam in plin sezon de iarna, insa unele fructe ale verii au inceput deja sa iși faca apariție in marile supermarket-uri din țara. Iata cat costa un kilogram de cireșe in ianuarie 2024!