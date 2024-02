Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a reușit sa plafoneze prețul la alimentele de baza dar nu la toate. Se anunța scumpiri majore la un produs consumat frecvent de romani. Este vorba despre zahar. Prețul acestuia va crește in medie cu 20% in acest an. Deja turdenii au dat buzna in magazine și iși fac stocuri. Preturile la zahar…

- Un preparat simplu, unul dintre preferatele romanilor, pe care il gasim in meniurile tuturor restaurantelor, a trecut printr-un proces neașteptat, in ultima perioada. Afla, din randurile de mai jos, cat a ajuns sa coste o ciorba in restaurantele din Bucuresti, in 2024. Preturile au explodat. Prețurile…

- Șoferii din Romania au parte de vești extrem de proaste! Prețurile carburantului, respectiv benzina și motorina, au crescut in luna ianuarie 2024. Acest lucru vine in contextul in care o majorare a prețurilor carburanților genereaza creșterea costurilor in majoritatea domeniilor economice, iar scumpirile…

- Noi, in Romania, avem niște probleme mari mentale. Avem niște adicții la anumite branduri. Noua ne plac brandurile. Lucrul asta a fost ințeles de anumite companii și speculat spune Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din Romania (ANCMMR), in cadrul…

- Taverna Sarbului este unul dintre cele mai celebre restaurante din Romania, care se bucura de mare succes de doua decenii. Este renumit pentru preparatele speciale, tradiționale și rețetele unice, dar prețurile au explodat in ultima vreme. Cat a fost nevoit sa plateasca un client pentru o porție de…

- Deși tradiția spune ca trebuie sa ai in casa o crenguța de vasc in noaptea de Revelion, romanii au ajuns sa iși permita cu greu sa respecte acest obicei. Iata cu cat se vinde la finalul anului 2023!

- Prețul carburanților in Romania, astazi, 25 decembrie 2023. Benzina si motorina s-au scumpit luni, in prima zi de Craciun, potrivit antena3.ro. Cea mai ieftina motorina standard costa luni 6,91 lei litrul, comparativ cu 6,89 lei litrul pretul de sambata, si se gaseste la o statie Socar din Bucuresti,…

- Prețurile cerute pentru apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 8% mai mari decat anul trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. Cele mai mari creșteri de prețuri fața de aceeași perioada a anului trecut s-au inregistrat la apartamentele…