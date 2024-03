Stiri pe aceeasi tema

- Urzicele sau „delicatesele sezonului”, asa cum au ajuns ele sa mai fie cunoscute, se pot cumpara la preturi exorbitante din pietele din Romania. Clientii cumpara doar de pofta, pentru ca putini isi permit 1 kilogram intreg. Un kilogram de urzici – 60 lei Un kilogram ajunge sa coste chiar si 60 de lei,…

- Mulți romani s-au obișnuit sa considere ouale de gaina drept un aliment esențial in dieta zilnica, dar acestea devin tot mai scumpe. Iata cat au ajuns sa coste. Prețurile au explodat la noi in țara.

- Deși sunt inca in extrasezon, cireșele par a fi noul lux al piețelor locale! Ciresele au devenit un lux, iar comerciantii iși evalueaza marfa la preturi exorbitante de pana la 250 de lei pe kilogram in piețele din Romania! Aceste fructe, aduse de pe alte continente, sunt vandute in piete chiar si la…

- Scumpirile continua și in 2024. Luna de luna, romanii descopera ca produsele pe care le pun in coșul de cumparaturi costa din ce in ce mai mult. Mulți sunt surprinși cand descopera cat a ajuns sa coste un kilogram de ceapa in Lidl, Kaufland, alte magazine și in piețele din Romania. Scumpirile continua…

- Specialiștii susțin ca nivelul prețurilor este determinat de volumul mult prea mare al importurilor de produse alimentare. Datele citate de Realitatea Plus indica faptul ca pana la 80% din cantitatea de carne din marile magazine vine din import, iar la fructe și legume procentul poate ajunge la 90%,…

- Potrivit estimarilor facute de producatorii din industrie, roșiile romanești vor aparea in piețele din Romania autohtona in martie 2024. Insa, mulți consumatori privesc cu ingrijorare acest aspect, gandindu-se la costurile pe care le vor prezența, avand in vedere scumpirile din ultima perioada de timp.…

- Au aparut cireșele pe tarabele din București, in plina iarna. Arata bine, sunt delicioase și se și vand, chiar daca la un preț piperat, mai ales ca sunt aduse de peste mari și țari. Nu vorbim, insa, de kilograme, ci mai mult de suta de grame, pentru ca atat iși permit in general clienții. Și nici nu-i…

- Astazi și maine creștinii care respecta postul Craciunului au dezlegare la pește, așdar mulți romani au mers in piețe pentru a cumpara biban, somn, sturion, caras sau alte tipuri de pește. Cat a ajuns sa coste un kilogram.