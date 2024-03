Căminul de Bătrâni Casa Speranței: O alegere sigură pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Caminul de Batrani Casa Speranței din zona Tancodromului din Craiova reprezinta nu doar un loc de ingrijire, ci și un adevarat camin cald și primitor pentru cei in varsta. Unul dintre cele mai apreciate lucruri din oferta Caminului Casa Speranței este ingrijirea specializata pe care o ofera. Cu un personal dedicat și bine instruit, centrul asigura o monitorizare continua a rezidenților sai. Caminul Casa Speranței inseamna confort și siguranța. Fiecare rezident primește ingrijire individualizata, adaptata nevoilor sale specifice. La Caminul Casa Speranței, rezidenții beneficiaza de trei mese pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

