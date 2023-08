Stiri pe aceeasi tema

- Fosti prizonieri de razboi ucraineni afirma ca au fost supusi torturilor, inclusiv batailor si socurilor electrice, in timp ce erau retinuti intr-un centru de detentie din sud-vestul Rusiei, ceea ce presupune incalcarea dreptul international umanitar de catre Moscova, dezvaluie miercuri postul BBC,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite in urma unui nou atac efectuat de armata ucraineana pe teritoriul Rusiei, anunta autoritatile ruse, conform cotidianului Le Monde.Atacul cu obuze comis de fortele militare ucrainene a vizat localitatea rusa Ceausi, aflata in regunea Briansk,…

- Rusia a declarat luni ca intenționeaza sa lanseze un modul de aselenizare saptamana aceasta, dupa mai multe intarzieri, sperand sa se intoarca pe Luna pentru prima data in aproape cincizeci de ani, noteaza AFP.Lansarea, care este programata pentru primele ore ale zilei de vineri, are loc in timp…

- Confruntarea Moscovei cu Occidentul va dura zeci de ani, iar conflictul cu Ucraina ar putea deveni permanent, spune Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei, in prezent vicepresedinte al Consiliului rus de Securitate, intr-un interviu pentru Gazeta Ruseasca. El avertizeaza din nou asupra unei apocalipse…

- Sondajele de opinie arata ca opinia publica rusa crede ca un razboi cu NATO este in curs de desfașurare, scrie sociologul Oleksandr Șulga intr-o analiza CEPA (Centrul pentru Analiza Politicilor Europene).

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei "apocalipse nucleare" este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de agenția Reuters, preluata de Agerpres.

