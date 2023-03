Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Raiffeisen finanțeaza o societate din grupul Shikun and Binui Energy (Israel) cu 40,5 milioane de euro pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice in Satu Mare Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank Romania au acordat un credit in valoare de 40,5 milioane de euro unei societați…

- SA Energocom a prelungit astazi, pentru luna martie, contractul de achiziție a energiei electrice cu Centrala termoelectrica Moldoveneasca din regiunea transnistreana (MGRES), prețul raminind același - 73 USD/MWh. Potrivit comunicatului "Energocom", conform prognozelor, urmeaza sa fie procurate de la…

- Primaria Blaj a lansat o licitație pentru proiectarea și execuția lucrarilor aferente obiectivului „Crearea unei facilitați de producție energie electrica din SER pentru consumul propriu al UAT Blaj”. Cat de mare va fi ambițiosul proiect Parcul care va produce energie regenerabila se va intinde pe…

- Economii de circa 180 de mii de lei pe an au devenit posibile pentru locuitorii satului Bușila, raionul Ungheni, datorita construcției unei centrale electrice fotovoltaice, care va alimenta stația de aprovizionare cu apa din localitate. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului național „Satul…

- In satul Bușila din raionul Ungheni a fost construita o centrala electrica fotovoltaica, care va alimenta stația cu aprovizionare cu apa din localitate. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului național „Satul european”. Centrala are o capacitate de 80 de kW, suficienta pentru alimentarea…

- Premiera la Blaj: O centrala fotovoltaica va asigura 80% din energia electrica necesara pentru iluminat, școli și instituții Primaria Blaj va realiza in curand o centrala fotovoltaica care va asigura circa 80% din consumul de energie electrica al unitații administrativ teritoriale. Pe un teren de 3,4…

- Mega-centrala electrica fotovoltaica, langa Alba Iulia. Va avea aceeași putere instalata ca hidrocentralele Șugag și Gilceag O mega centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice, cu peste 260.000 de panouri fotovoltaice și o putere de circa 150 MW, ar putea fi construita in curand langa…

- Contractul semnat cu MGRES pentru furnizarea energiei electrice nu ne ofera nicio siguranța, „dar la moment avem lumina”. O spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit caruia din octombrie 2021 „nu mai avem soluții sigure in domeniul energetic”. Totuși, vicepremierul…