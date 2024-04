Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre noi o mananca zilnic și nu se gandesc poate niciodata de ce ne place atat de mult branza noastra naționala pe care cu toții o știm de „telemea”. Gasim astazi in orice supermarket o mulțime de feluri – de la clasica și tradiționala telemea de o

- Construcția declarata monument istoric este considerata una dintre cele mai frumoase din țara. A fost data in folosința in 1869, fiind al doilea punct cu cel mai mare trafic feroviar, dupa Gara de Nord din București. Cum arata gara din Romania in care te simți ca in Elveția. Foto Gara din Romania in…

- Regele Charles și Regina Consoarta Camila au participat la slujba de Paște de la Windsor. Este cel mai greu an peste Casa Regala a Marii Britanii dupa ce regele si printesa Kate au anunțat ca sufera de cancer.

- Restaurantul Vița de Vie te așteapta cu preparate deosebite, pregatite cu atenție și doar cu ingrediente proaspete. La Vița de Vie aveți posibilitatea sa alegeți dintr-un meniu diversificat cele mai delicioase preparate culinare, din bucataria tradițional romaneasca. Zilnic, la Vița de Vie aveți posibilitatea…

- Astazi este o zi speciala pentru barbați. Pe data de 9 martie este Ziua Barbatului, motiv pentru care noi iți vom da idei de cele mai frumoase cadouri. Iata cum sa-ți surprinzi barbații din viața ta!

- Proiectul va fi amplasat in Luna de Sus (comuna Florești) și are potențialul de a impulsiona dezvoltarea economica a zonei, dar și de a atrage o parte din traficul care acum "sufoca" DN1 intre Cluj-Napoca și Florești, mai ales in zona Nodului N.

- Triplu campion al Romaniei și caștigator al premiului de „fotbalistul anului” in ancheta Gazetei Sporturilor din 2012, Raul Rusescu (35 de ani) a debutat astazi in calitate de invitat permanent al emisiunii GSP Live și a comentat cateva dintre cele mai importante imagini din cariera de jucator. ...

- Tehnicianul formatieii Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, ca i-a placut prestatia elevilor sai, el precizand ca echipa are acum “un moral extraaordinar de bun”. “Ne gandim acum opt ani cand am retrogradat si am pierdut aici penultimul meci.…