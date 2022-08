Cel puţin opt morţi într-un atac asupra unui hotel din Mogadiscio Cel putin opt civili au fost ucisi in confruntarile care au avut loc intre islamisti radicali shebab, care au atacat un hotel din Mogadiscio, si fortele de securitate care incercau sa-i neutralizeze, a anuntat sambata un responsabil cu securitatea din Somalia, Mohamed Abdikadir, citat de AFP, potrivit Agerpres."Fortele de securitate au continuat sa neutralizeze teroristii care au fost inconjurati intr-o camera din cladirea unui hotel, majoritatea oamenilor au fost salvati, dar in acest moment cel putin opt civili au fost confirmati decedati", a declarat oficialul somalez. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația islamista Al-Shabab a anunțat vineri, 19 august, ca a preluat controlul asupra hotelului Hayat din Mogadiscio, capitala Somaliei. Opt persoane au fost ucise in urma asaltului, conform oficialilor din domeniul securitații, citați de BBC . Atacatorii au detonat doua dispozitive explozive in…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…

- Fortele ruse au lansat o bomba puternica asupra unei scoli in care se adaposteau 90 de persoane, a anuntat guvernatorul regiunii Lugansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Este ziua a 125-a zi de la inceputul razboiului pe teritoriul ucrainean. In timpul atacului rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, se aflau peste 1.000 de persoane la interior. Fortele armate ruse au bombardat luni mai multe regiuni din Ucraina.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri mai multe zone dens populate din Afganistan si Pakistan, conform Institutului American de Geofizica (USGS). Cel puțin 250 de oameni au murit și se inregistreaza sute de raniți, potrivit autoritaților din Afganistan, citate de BBC.

- Cel putin 25 de persoane au murit lovite de fulgere sau in urma unor alunecari de teren produse in weekend in Bangladesh, in timp ce milioane de locuitori au ramas izolati sau fara adapost in regiunile joase din nord-est, afectate de cele mai grave inundatii musonice din istoria recenta a tarii,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13:00 (14:00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…

- Cel putin trei oameni si-au pierdut viata si circa 60 de calatori au fost raniti vineri dupa ce un tren regional a deraiat in sudul Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Saisprezece dintre raniti au suferit traumatisme grave cand trenul de pasageri a deraiat in satul Burgrain, a declarat un purtator…