Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti in largul insulei Lampedusa din sudul Italiei, a transmis miercuri agentia ANSA, preluata de dpa. Salvatorii au reusit sa scoata din apa 48 de supravietuitori dupa ce ambarcatiunea s-a rasturnat la circa 9 km de Lampedusa, scrie…

- Naufragiul s-a produs la circa 9 km de insula.Salvatorii au reusit sa scoata din apa 48 de supravietuitori.Potivit presei, in Lampedusa au mai ajuns, incepand cu ora locala 03:30 (01:30 GMT), inca 256 de migranti. Aceștia au traversat Mediterana la bordul a patru ambarcatiuni, dintre care numai una,…

- La rugaciunea mariana “Angelus”, de duminica, 13 iunie a.c., papa Francisc a amintit naufragiul petrecut in Canalul Siciliei, la 18 aprilie 2015, in care și-au pierdut viața cel puțin o mie de imigranți, spunand: “In aceasta seara, la Augusta, in Sicilia, va avea loc ceremonia de primire a restului…

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, in largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, relateaza AFP.

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, în largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, conform News.ro.Peste 50 de persoane au fost date disparute, potrivit primelor…

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, potrivit www.usnews.com Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului Zarzis, a declarat un oficial…

- Noua ambarcatiuni cu sute de migranti la bord au ajuns duminica pe insula italiana Lampedusa, informeaza Reuters. Potrivit autoritatilor, numarul de sosiri este de asteptat sa mai creasca, data fiind imbunatatirea vremii. Circa 1200 de oameni au coborat de pe nave pe insula italiana, unul din principalele…