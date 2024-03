Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP. Armata americana „a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Aviația americana susține ca a lovit o racheta sol-aer, pregatita de lansare, a rebelilor Houthi din Yemen, potrivit Sky News.Americanii susțin ca racheta se pregatea sa loveasca o aeronava a SUA, conform mediafax. Locul de lansare se afla in Yemen, a anunțat Comandamentul Central al SUA.…

- Fortele americane au lovit un amplasament al rebelilor houthi din Yemen sambata dimineata, dupa ce acestia din urma au atacat un petrolier britanic care "a luat foc" in Golful Aden, un nou episod din campania lor care vizeaza traficul maritim international in semn de "solidaritate" cu Gaza, informeaza…

- Marina americana și cea britanica au doborit 18 drone și trei rachete lansate de Houthis, cu sediul in Yemen, in sudul Marii Roșii. Informația este transmisa de Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM). Se menționeaza ca 18 drone OWA, doua rachete de croaziera antinava și o racheta…

- Fortele americane si britanice au doborat 21 de drone si rachete trase de houthi din Yemen marti in sudul Marii Rosii in directia coridoarelor de transport international, a anuntat Comandamentul Central al armatei Statelor Unite in Orientul Mijlociu (Centcom), transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Armata americana a distrus marti in Marea Rosie 12 drone si cinci rachete de atac lansate de houthi, un grup rebel din Yemen sustinut de Iran care spune ca a vizat un vas, precum si Israelul, noteaza AFP, scrie Agerpres. Statele Unite patruleaza regiunea considerata strategica pentru comerțul global…

- Un distrugator american care patrula sambata in Marea Rosie a doborat patru drone de atac dinspre Yemen care il vizau, a anuntat Comandamentul Militar Central al SUA (CENTCOM), transmite duminica AFP.

- Navele din Marea Roșie au fost vizate de un “val de drone” lansate de rebelii din Yemen, a anunțat Comandamentul Central al SUA, potrivit Sky News, preluat de orange.ro. Comandamentul Central al SUA a anunțat ca unul dintre distrugatoarele sale cu rachete ghidate a doborat 14 drone lansate de Houthis…