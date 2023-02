Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani prin care se stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate decat maximum zece persoane.

- Pana la finalul acestui an, se vor putea emite noile carti electronice de identitate in toate municipiile din tara. Cu aceste documente, putem sa calatorim in Uniunea Europeana. Tin locul cardului de sanatate si vor putea fi folosite pentru a accesa de la distanta sistemele online ale institutilor statului.…

