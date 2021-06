Stiri pe aceeasi tema

- Un dezvoltator imobiliar din Hong Kong ofera un apartament de 1,4 milioane de dolari in cadrul unei loterii menite sa incurajeze cat mai mulți cetațeni din Hong Kong sa se imunizez impotriva COVID, informeaza Business Insider , care citeaza Bloomberg. Rezidenții din Hong Kong care au cel putin 18 ani…

- Analistii de pe Wall Street se confrunta cu o sarcina aproape imposibila cand incearca sa prezica traseul efectuat de Bitcoin, scrie Bloomberg, dupa ce piata crypto a pierdut 1.000 miliarde de dolari in ultimele saptamani.

- Operatorul celei mai mari conducte de petrol din SUA, Colonial Pipeline, ar fi platit hackerilor din gruparea DarkSide o recompensa de 5 milioane de dolari dupa atacul cibernetic de saptamana trecuta, informeaza Digi 24, care citeaza BBC.Colonial Pipeline a anunțat ca iși va relua operațiunile miercuri…

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri.…

- Suma record pentru o piesa vestimentara a lui Michael Jordan! Tricoul pe care baschetbalistul l-a purtat in campionatul studențesc a fost vandut in cadrul unei licitații pentru suma fabuloasa de 1,38 de milioane de dolari.

- Euro a atins marți al doilea sau record consecutiv din aprilie, de 4,9279 lei, piața aratandu-și astfel nemulțumirea fața de continuarea crizei in care se afla coaliția la guvernare. Cotațiile euro din piața locala au crescut de la 4,925 la 4,931 lei, iar cursul a urcat de la 4,9261 la 4,9279 lei. Moneda…

- Tabloul "Warrior" de Jean-Michel Basquiat a fost adjudecat marti la pretul de 41,8 milioane de dolari, la o licitatie organizata de Christie's Hong Kong si difuzata in direct pe internet, devenind opera de arta occidentala cea mai scumpa vanduta vreodata in Asia, potrivit casei de licitatii, informeaza…

- Piata locuintelor de lux din Hong Kong a stabilit un nou record, pe masura ce recuperarea economica continua sa ofere semne de optimism de-a lungul Asiei, transmite Bloomberg. Compania de real estate Wharf Holdings a inchiriat o casa pentru 174.00 de dolari pe luna, reiese dintr-un comunicat…