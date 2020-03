Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 […] Articolul Cel mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus in Romania: 906 cazuri confirmate, 13 decese, 86 de pacienți vindecați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .