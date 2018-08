Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de mesteri populari din Romania si Republica Moldova vin in weekend la Muzeul ASTRA din Sibiu pentru a participa la cea de-a 35-a editie a Targul Creatorilor Populari din Romania, cel mai mare targ de mestesugari din tara, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. Pe langa expozantii…

- Turismul de weekend este preferatul romanilor care nu prea au timp sa calatoreasca. Astfel ca, foarte mulți aleg destinatii autohtone, in principal datorita dorintei de a vizita mai multe locuri si din cauza lipsei de timp, motivul nefiind neaparat financiar, a precizat Traian Badulescu, consultant…

- Peste 350 de mesteri populari si reprezentanti ai tuturor minoritatilor etnice din Romania participa la Festivalul Astra Multicultural, care se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani la Muzeul ASTRA din Sibiu, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, Astra Multicultural este o…

- In perioada 12-15 iulie 2018, Muzeul ASTRA din Sibiu organizeaza evenimentul ASTRA Multicultural! Ajuns la cea de-a III-a editie, in anul Centenarului ASTRA Multicultural pune in valoare patrimoniul cultural multietnic din Romania. Read More...

- E... tradiție faina, cu ,ii de vizitatori care, in weekend trec pragul acestei inimi culturale a Sibiului, care e Muzeul ASTRA. In perioada 8-10 iunie 2018, muzeul sibian, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inregistrat nu mai puțin de 8398 vizitatori. …

- Cele doua zile de weekend la Festivalul Babel,foarte pline. Sambata, seria spectacolelor s-a deschis la Muzeul de Istorie, de la ora 17:00, cu Bring your own SSIP in Romania, o producție a companiei coreene HaVokA Project care abordeaza teme sociale și personale intr-o societate care iși cauta permanent…