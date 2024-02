CIPRIAN ȘTEFAN: „Muzeul ASTRA este un fenomen!” De numele lui Ciprian Ștefan se leaga performanța Muzeului ASTRA din Sibiu. Este unul dintre cei mai apreciați manageri culturali din Romania, iar exemplul sau este sursa de inspirație pentru foarte mulți pasionați de valorile tradiționale ale Romaniei. ASTRA este mai mult decat un muzeu! Este o stare de spirit care razbare prin determinarea celor din echipa, profesioniști care „muncesc, vor pot și, mai ales, știu!” „CRED IN ROMANIA ȘI IN RESURSELE SALE” – Cine este Ciprian Ștefan?Un om care iși iubește țara, un om crescut in spiritul liber al Munților Apuseni, la poalele Muntelui Gaina, un traitor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

