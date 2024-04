Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova poate fi și ea o piața de interes pentru companiile straine care sunt deja in Romania și care vor sa-și extinda afacerile in regiune, declara la RFI guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, relateaza Mediafax.

- Republica Moldova a depus cerere de aderare la Zona Unica in Plați in Euro (SEPA), demersul fiind semnat marți de guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Acceptarea țarii urmeaza sa vina la pachet cu numeroase avanataje, intre care plați rapide, sigure și la un preț de zeci de ori mai

- Anca Dragu, noul guvernator al Bancii Nationale a Moldovei, a inceput sa faca oficial turul institutiilor financiare din Romania pentru schimb de experienta in realizare reformelor pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova, anunța Ziar

- Scaderea inflatiei in Republica Moldova a aratat ca renuntarea la energia ruseasca a dat roade, afirma guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Anca Dragu, in timp ce administratia de la Chisinau incearca sa adere la Uniunea Europeana.Anca Dragu a declarat ca un aflux de ajutor financiar din partea…

- Numirea in decembrie a fostei ministre de finanțe din Romania, Anca Dragu, la conducerea Bancii Naționale a Moldovei, a trezit interes nu doar in R. Moldova, ci și in țara ei de origine, prilejuind și treceri in revista ale altor „transferuri” de foști oficiali romani peste Prut. O asemenea lista…