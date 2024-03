Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, se afla astazi la Chișinau, unde are mai multe intalniri cu oficialii moldoveni. Cele mai importante discuții le va purta cu președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Zilele acestea Republica Moldova a devenit ținta…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…

- Scaderea inflatiei in Republica Moldova a aratat ca renuntarea la energia ruseasca a dat roade, afirma guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Anca Dragu, in timp ce administratia de la Chisinau incearca sa adere la Uniunea Europeana.Anca Dragu a declarat ca un aflux de ajutor financiar din partea…

- Numirea in decembrie a fostei ministre de finanțe din Romania, Anca Dragu, la conducerea Bancii Naționale a Moldovei, a trezit interes nu doar in R. Moldova, ci și in țara ei de origine, prilejuind și treceri in revista ale altor „transferuri” de foști oficiali romani peste Prut. O asemenea lista…

- Doua instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de romani care au facut cariera la București și și-au luat ulterior cetațenia moldoveneasca. E vorba despre Banca Naționala de la Chișinau și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor. In paralel, mai mulți experți romani de nivel inalt…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Republicii Moldova, Anca Dragu, afirma, marti seara, ca, dupa 27 de ani de activitate profesionala, revine in sistemul bancar si va avea ocazia sa contribuie la accelerarea parcursului european al Moldovei, noteaza news.ro, preluat de stiripesurse.md. ”Dupa 27 de ani…

- Asociația Forța Fermierilor solicita o intrevedere de „urgența” cu noua șefa a Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, in vederea gasirii unor soluții pentru agricultorii aflați in incapacitate de plata, dupa cum se arata intr-o scrisoare adresata conducerii BNM. In ultimii doi ani, agricultura…