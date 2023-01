Cel mai mare producător de pâine din România a fost vândut. Cine este gigantul internațional care a cumpărat Vel Pitar Cel mai mare producator de paine din Romania - Vel Pitar a fost vandut grupului mexican Bimbo, un gigant al acestei industrii, au transmis surse apropiate tranzacției. Prețul vanzarii se ridica la aproape 200 milioane euro. Potrivit surselor Profit.ro, tranzacția este finalizata și urmeaza a fi anunțata saptamana viitoare pe bursa mexicana, unde este listat grupul Bimbo. Vel Vitar este parte a grupului New Century Holdings (NCH), ale carui afaceri sunt coordonate la nivel local de Andrei Siminel. Reprezentanții NCH au confirmat tranzacția. "Acțiunile societații Vel Pitar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii va achiziționa, prin Romtehnica, un numar de șapte drone de lupta Watchkeeper X, realizate de compania israeliana Elbit Systems, valoarea contractului fiind de 1,89 miliarde de lei fara TVA, echivalentul a 385 milioane de euro, informeaza instituția . Romtehnica și Elbit au semnat…

- Un grup de 165 de oameni dintr-un sat belgian a caștigat marele premiu la loteria EuroMillions, informeaza BBC. citata de Digi24. Toți caștigatorii sunt din satul Olmen (provincia Antwerp) și au contribuit cu aceeași suma pentru cumpararea biletelor. Fiecare caștigator va primi aproximativ 868.000 de…

- Craciunul a venit mai devreme in acest an pentru 165 de persoane din Olmen, un mic sat din nordul Belgiei, care au participat impreuna la loteria EuroMillions si au castigat suma de 142.897.164 de euro in aceasta saptamana, cel mai mare castig obtinut vreodata in Belgia de un grup de participanti la…

- Maroc s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar, dupa ce a trecut dramatic de Spania, la loviturile de departajare, informeaza Gazeta Sporturilor. Nationala de fotbal a Marocului a eliminat Spania dupa ce ibericii au ratat toate penalty-urile, iar tabela s-a inchis la…

- Starile de spirit din capitalele europene inainte de invazia rusa din 24 februarie erau diferite, iar la acel moment nu exista unitate și sprijin necondiționat pentru Ucraina, care au aparut mai tarziu, a afirmat fostul premier britanic, Boris Johnson, intr-un interviu pentru CNN . Boris Johnson susține…

- Se reiau Intalnirile SpectActor, stagiunea 2022-2023, la Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova. Prima invitata in actuala stagiune este Carmen Stanciu, teatrolog și critic de teatru, care va susține conferința “Moliere a murit! Traiasca Moliere!”. Intalnirea este programata la sala “Ion D. Sirbu”,…

- Channel 4 se gandeste daca ar putea strange bani de la fundatii si organizatii de caritate, dar a adaugat ca discutiile sunt intr-un stadiu incipient si nu au progresat inca la discutii cu potentiali sustinatori. Orice astfel de tranzactie este de asteptat sa necesite sute de milioane de lire sterline.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa publice o colectie a discursurilor sale de razboi, pe care editorul sau le-a descris drept „un strigat de lupta pentru ca lumea sa vorbeasca si sa lupte pentru libertate", potrivit The Guardian. "A Message from Ukraine" va include 16 discursuri selectate…