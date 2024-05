Stiri pe aceeasi tema

- Speculatiile privind separarea dintre Ben Affleck si Jennifer Lopez continua peste Ocean. Luni seara, artista de origine portoricana a participat la premiera celui mai recent film al ei, Atlas, in Los Angeles. Ea nu a fost insotita de Afflleck, dar purta verigheta.

- Speculatiile privind separarea dintre Ben Affleck si Jennifer Lopez continua peste Ocean, scrie News.ro. Luni seara, artista de origine portoricana a participat la premiera celui mai recent film al ei, Atlas, in Los Angeles. Ea nu a fost insotita de Afflleck, dar purta verigheta.

- Dupa mai puțin de doi ani de casnicie, Jennifer Lopez și Ben Affleck se indreapta spre desparțire, intrucat „nu au reușit sa faca lucrurile sa funcționeze intre ei”, a dezvaluit o sursa apropiata pentru In Touch, scrie protv.ro .

- Ben Affleck și Jennifer Lopez au probleme in casnicie, susține o persoana din interior. Cei doi locuiesc in case separate. Cu toate acestea, verighetele sunt la locul lor. „Jen și Ben au probleme in casnicia lor”, spune in exclusivitate pentru Us Weekly o persoana din interior despre Lopez, 54 de ani,…

- Este vestea momentului in showbiz! Un celebru cuplu ar fi la un pas de divorț dupa doar doi anu de casatorie. Este vorba despre Jennifer Lopez și Ben Affleck, care ar fi la un pas sa se desparta dupa ce au devenit soț și soție in luna iulie a anului 2022.

- CRBL a anunțat joi, 4 aprilie, ca divorțeaza de Elena dupa 16 ani de casnicie. Puțini sunt cei care știu ca artistul a mai trecut printr-un divorț, dupa ce s-a casatorit la varsta de 20 de ani cu Andreea.Puțini știu ca celebrul artist CRBL se afla la al doilea divorț. Inainte de a-și uni destinele cu…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au dezvaluit motivul pentru care și-au anulat nunta in 2003 Continue reading Jennifer Lopez și Ben Affleck au dezvaluit motivul pentru care și-au anulat nunta in 2003 at Tabu.

- Regreti ca te-ai casatorit? Fericirea nuntii dureaza pana cand oamenii incep sa se intrebe daca au luat decizia corecta. Asta mai ales daca esti barbat, potrivit IllicitEncounters.com, care a pus aceeasi intrebare pentru 1.800 de utilizatori ai site-ului de intalniri extraconjugale. Trei sferturi dintre…