Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre submarinele de ultima generație ale Rusiei, care a plecat din Cuba saptamana aceasta, se „dezmembreaza”, potrivit unui analist OSINT citat de Business Insider. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu submarinul Kazan, de pe care au cazut panouri de izolare fonica.

- Unul dintre cele mai ingrijoratoare submarine noi ale Rusiei a acostat in largul coastelor Cubei inainte de exercițiile militare planificate in zona. Kazan, un submarin cu rachete de croaziera cu propulsie nucleara, face parte dintr-o clasa relativ noua de submarine care a ingrijorat armata americana…

- Rusia a inceput sa foloseasca submarine pentru a patrula in Marea Neagra, dupa ce o serie de nave au fost atacate de Ucraina, a anunțat luni, 10 iunie, Dmitro Pletenchuk, purtator de cuvant al Forțelor ucrainene de Aparare din Sud și al Marinei, relateaza The Kyiv Independent.Ucraina a lovit in mod…

- Dupa autorizarea loviturilor cu arme occidentale contra unor obiective situate pe teritoriul Rusiei, este posibila – releva RFI citand surse informate – depașirea uneia din „liniile roșii” in vigoare pana acum, respectiv posibilitatea trimiterii, in curand, a unor soldați occidentali pe teritoriul ucrainean.…

- Razboi in Ucraina, ziua 829. Premierul Ungariei, Viktor Orban, care are legaturi stranse cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a spus ca exista din ce in ce mai multe semne ca Europa se pregateste pentru actiuni militare.

- O organizație globala influenta a prognozat ca economia Rusiei va crește mai rapid decat toate economiile avansate din lume, inclusiv cea a SUA, in acest an. Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipeaza ca Rusia va inregistra o creștere de 3,2% in acest an, semnificativ mai mare decat Regatul Unit,…

- Un profesor de științe politice de la MIT a anticipat cu destul de multa acuratețe provocarile cu care s-ar confrunta Ucraina in eventualitatea unei invazii din partea Rusiei, relateaza Insider.

- Curtea Suprema a republicii ruse Tatarstan l-a condamnat joi, 21 martie, la inchisoare pe viața pe celebrul criminal in serie Radik Tagirov, supranumit "Maniacul de pe Volga", relateaza The Moscow Times.Tagirov, originar din Kazan, capitala Tatarstanului, a fost gasit vinovat de uciderea a 31 de batrane,…