- Sindromul socului toxic streptococic, fenomen semnalat in ultima perioada in Japonia, nu reprezinta "o amenintare" in Romania, afirma managerul Spitalului "Victor Babes" din Capitala, Simin Aysel Florescu, relateaza News.ro.Simin Aysel Florescu a fost intrebata, marti seara, la Medika TV, despre sindromul…

- Peste 760 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate doar in ultima saptamana, a anuntat marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Un copil nevaccinat, de numai 10 luni, a murit, dupa ce a luat virusul rujeolei de la sora lui, de 13 ani. Numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns la…

- Un baietel de un an si jumatate, din judetul Constanta, a murit de rujeola. Nu avea comorbiditati cunoscute si era vaccinat cu o doza ROR. Este al saptesprezecelea deces cauzat de aceasta boala in Romania. 791 de cazuri noi de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, arata datele publicate pe…

- Profesorul doctor Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din București, a relatat intr-un interviu acordat News.ro ca in cadrul unitații medicale au tratat un copil in varsta de doi ani care a suferit simultan de rujeola și tuse convulsiva.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Capitala, prof. dr. Simin Aysel Florescu, a declarat pentru News.ro ca in unitatea sanitara medicii au ingrijit un copil de numai 2 ani care a avut in acelasi timp si rujeola, si tuse convulsiva. Copilul nu fusese vaccinat cu niciun fel de vaccin…

- Un cunoscut restaurant din București este in centrul unui scandal din cauza unui regulament intern care vizeaza clienții cu copii. Regulile spun, conform unui anunț postat in spațiul public de un parinte, ca cei mici trebuie sa „ramana așezați la masa pe toata durata vizitei la restaurant”. Mesajul…

- Claudia Patrașcanu a aratat pentru prima oara imagini cu apartamentul ei din București. Cantareața nu are de gand sa se mute permanent in noua locuința, ramane la Constanța cu copiii ei și ai lui Gabi Badalau. In urma cu cateva saptamani s-a aflat ca artista Claudia Patrașcanu și-a cumparat apartament…

- Patru romani au fost spitalizați cu febra tifoida intr-un spital din București, o boala care nu a fost intalnita de mulți ani in Romania ca transmitere autohtona. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”, Simin Aysel Florescu, a declarat vineri ca s-a inregistrat deja al…