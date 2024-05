Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din MAI amenința din nou cu boicotarea alegerilor locale și europarlamentare, prin refuzul de a asigura paza secțiilor de votare. Acestea și-au manifestat indignarea fața de decizia Guvernului de a majora salariile unor bugetari, in special din ministere și Guvern, fara sa fie luați in calcul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marti, ca a fost pusa in transparenta decizionala o ordonanța care prevede majorari salariale de 10%, in doua transe, pentru categoriile cu venituri mici. De asemenea, vor for acordate decontari de ochelari, in limita a 500 de lei.

- Cum s-a intamplat totulConform informațiilor furnizate de Poliția Brașov, evenimentul s-a petrecut marți noaptea, pe DJ 105, unde o disputa familiala intre cei doi s-a transformat intr-o confruntare pe șosea, culminand cu intrarea mașinii conduse de tata in autoturismul fiului sau.Polițiștii de la Secția…

- Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții la persoane suspectate de inșelaciune si șantaj. Falșii ingineri acționau și la Cluj. Investigațiile au vizat indivizi care au pretins ca vor repara imobilele victimelor, insa lucrarile nu au fost realizate corespunzator și au amenințat ca lasa casele…

- Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, miercuri, ca pana la finalul anului 2024 inflatia va cobori sub 5% si ca Romania se va incadra in deficitul bugetar propus. Alegeri prezidențiale. Bomba in politica: Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, adversari pentru Cotroceni "Cu certitudine, pana la sfarsitul anului,…

- Incepand din noaptea de 30 spre 31 martie, in vederea reducerii timpului de verificare și stabilire a identitații persoanelor, polițiștii dambovițeni au la dispoziție sisteme mobile de scanare (tablete sau telefoane mobile) pe care este instalata aplicația EDAC, ce permite accesarea bazelor de date…

- Luni la Campia Turzii a fost activat Planul Roșu de intervenție dupa ce 13 persoane s-au intoxicat cu o substanța folosita la curațarea mobilei in timp ce lucrau la o unitate de producție din zona. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe, echipaje SMURD, pompierii și poliția. Potrivit informațiilor…

- Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau patru persoane a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor pe o strada din Radauți, județul Suceava. Oamenii legii au urmarit mașina, reușind s-o blocheze in comuna Marginea, cu un dispozitiv cu țepi…