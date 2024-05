Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, nr.1 mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa ce a intrecut-o sambata in finala pe belarusa Arina Sabalenka, a doua jucatoare a lumii, cu 7-5, 4-6, 7-6 (9/7), informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Kazaha Elena Ribakina a castigat turneul WTA 500 de la Stuttgart, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi simetrice, scor 6-2, 6-2, pe ucraineanca Marta Kostiuk. Favorita numarul patru, Ribakina, care in semifinale a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a impus…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (39 WTA, favorita nr. 6) a castigat duminica turneul WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Magda Linette (60 WTA) in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-2.

- La finalul acestei saptamani, intre 19 și 21 aprilie, Bucureștiul va gazdui turneul de promovare in Divizia A1. Intrecerea va reuni primele doua clasate din cele doua serii la finalul sezonului regulat: CSU Știința București și CSM București (seria de Est), CS Știința Bacau și Pro Volley Oradea (Seria…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, victoria i-a revenit din nou lui Chef Sautner, care a adaugat astfel o amuleta foarte importanta in arsenalul sau. Intrecerea juraților continua in seara aceasta, cand in joc va fi inca o amuleta cu greutate, jurizata, de d

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul ITF desfasurat in Insula Kish (Iran), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe maghiarul Gergely Madarasz cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. De remarcat ca Jianu castigase, luni, un prim titlu in Insula…

- La Iași, in organizarea clubului Vergilius, s-au desfașurat zilele trecute meciurile din cadrul Cupei de Iarna CFR, competiție de Categoria I aflata in calendarul Federației Romane de Tenis. Turneul a fost dedicat juniorilor, avand in program intreceri la categoriile de varsta 10 și 16 ani, fete și…