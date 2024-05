Majorări salariale doar pentru ministere și Guvern. Polițiștii, fentați din nou Sindicatele din MAI amenința din nou cu boicotarea alegerilor locale și europarlamentare, prin refuzul de a asigura paza secțiilor de votare. Acestea și-au manifestat indignarea fața de decizia Guvernului de a majora salariile unor bugetari, in special din ministere și Guvern, fara sa fie luați in calcul și polițiștii. Sindicaliștii atrag atenția ca actul normativ […] The post Majorari salariale doar pentru ministere și Guvern. Polițiștii, fentați din nou first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

