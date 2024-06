Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Justin Timberlake a fost arestat in New York și se așteapta ca in curand sa fie acuzat oficial de conducere in stare de ebrietate, relateaza The Guardian și BBC.Timberlake a fost prins baut la volan luni in Sag Harbor, o localitate din Hamptons, o destinație de vara populara pentru celebritațile…

